美国通胀再回落 1月CPI按年升2.4%低预期 市场料最快6月减息

商业创科
更新时间：21:45 2026-02-13 HKT
发布时间：21:45 2026-02-13 HKT

美国通胀进一步回落，1月消费物价指数（CPI）按年上升2.4%，回归去年5月对等关税实际后的低位，较市场预期的2.5%低，亦自前值2.7%回落；按月亦升0.2%，低于预期的0.3%。

扣除食品和能源价格的核心CPI按年上升2.5%，符合预期，较前值2.6%回落；按月增加0.3%，符预期。

6月减息机率增至66%

数据公布后，再重振市场减息憧憬，利率期货监测工具FedWatch显示，主流维持6月最早减息，机率从61%增至66%。

长债息逼近4厘

消息刺激美股造好，美元指数亦一度转跌，而10年期债息一度急回至4.07厘，大跌3.5点子。

专家：CPI数据令减息路径更清晰

彭博研究首席美国利率策略师Ira Jersey指出，通胀放缓对美股牛市有利，反映联储局的2%中性目标即将实现，预计虽然未必能推前减息时间表，但仍有助推动最终利率温和下调。

高盛资产管理多元产业固定收益投资主管Lindsay Rosner认为，联储局利率正常化路径将变得更清晰，但仍取决于就业市场能否改善，该行预期今年美国减息两次，最早在6月实现。

↓即睇减息部署↓

