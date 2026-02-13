Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

失实传闻十年未止 李家诚告Google揭平台责任盲点｜梁伟聪

商业创科
更新时间：17:20 2026-02-13 HKT
发布时间：17:20 2026-02-13 HKT

面对困扰近十年的失实传闻，恒地（012）二公子李家诚终于决定采取法律行动，入禀香港高等法院控告周秀娜、5个 YouTube 频道及 Google LLC，指对方多年来散播揑造内容，对其本人及家族造成严重伤害，或属本港较少见直接将平台列为被告的案例之一。

在香港，个人直接向 Google 采取法律行动的情况本已不多，尤其在华人社会中，富豪与名人普遍倾向低调处事，避免公开争议，以免牵动家族声誉或引起不必要的社会关注。正因如此，华人富豪习惯保持「沉默是金」的态度，即使处理，往往是以律师信或私下沟通方式处理网络上的失实内容，而鲜有正式提告。

再看今次的声明，李家诚明确指出，相关失实传闻已缠绕他接近十年，期间不但持续影响其个人生活，更在去年家族面对失去父亲李兆基博士的沉痛时刻，再度被外界炒作。他形容这些揑造内容犹如在他及家人的「伤口上洒盐」，不但加深情绪上的打击，也令家族名誉承受不必要的伤害。

为自己及家人寻回应有尊重

在这样的背景下，他选择不再沉默，而是以正式法律程序回应多年来的失实指控。这不仅反映事件在他眼中已超越可容忍的界线，也显示他希望透过司法途径划清事实，阻止网络谣言继续发酵，并为自己及家人寻回应有的尊重。

今次行动特别之处，是控告对象包括周秀娜。声明提到：「在2025年6月，周秀娜小姐在宣传其新电影作品期间，接受某个 YouTube 频道访问时，预先沟通要谈论她被包养的传闻，她的言论又再一次引发网络上揑造李先生与周秀娜小姐虚构关系的大量讨论及视频。」

从时间点来看，应是指前 TVB 主播方健仪的 Youtube 节目《女人方言》访问周秀娜。当时周秀娜回应称：「我真系觉得好冤枉，𠮶个冤枉系我觉得我系咪因为咁所以冇拖拍？我真系唔知点解会咁样传出嚟，我又唔认识𠮶个当事人。」有关言论是否构成法律责任，仍有待法院裁决。

Google任由内容农场扩散

今次提告的关键意义是在于，李家诚将矛头指向平台本身，声明中提到，他过去多年曾多次要求 Google LLC 移除 YouTube 上的失实内容，但平台一直未有采取行动，甚至任由揑造、AI 合成影片及内容农场式的标题与叙事持续扩散。这种「放任式」的内容生态，正是近年网络谣言能够迅速繁殖的核心原因之一。

本栏早前在《AI影片工厂失控：当假资讯开始自动增生》一文已指出，AI 影片正全面泛滥。而且，这场问题的核心其实不在内容创作者，而在平台本身。YouTube、TikTok 作为内容分发枢纽，必须承担更大责任。平台应立即投入资源，以 AI 管治 AI。

据笔者自己观察，由 AI 生成的内容农场影片，已隐隐超越用人手剪片的数量。在内容农场文化下，真假资讯被混合包装成「吸睛故事」，平台的演算法又倾向推送高点击率的素材，令失实内容不但不会自然消失，反而会因为流量而被不断放大。

远超任何人能承受澄清能力

内容农场创作者正在盈利，平台在流量机制下亦难免从高点击内容中受益。当有资源、有能力的富豪亦要忍受长达十年的痛苦，一般公众人物若是不幸成为「吸睛故事」的主角，又怎样去扭转农场文章对自己的名誉损害呢？

今次案件的重要性，不仅在于一名富豪选择打破沉默，更在于它揭示了当前网络生态的一个核心矛盾。内容农场的增生速度，已远超任何个人能够承受的澄清能力，若然平台不加大管控力度，或缺乏一个有效改善机制，则平台只会成为这场失实资讯循环的帮凶。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ
🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

