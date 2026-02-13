Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

互联网平台反垄断合规指引出台 列八大新型垄断风险 涉二选一、全网最低价等

更新时间：16:35 2026-02-13 HKT
发布时间：16:35 2026-02-13 HKT

中国市监局发布《互联网平台反垄断合规指引》，央视报道指，指引为支持和引导互联网平台经营者有效防范反垄断合规风险，促进平台经济创新和健康发展。

市监局：为平台经营者划清晰「红线」

市监局指引，指引重点规定了垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争等四类垄断风险，为平台经营者划出清晰明确的「红线」。

为八大场景提出指导建议

指引将《反垄断法》的系列核心条款转化为具体可识别的行为边界，根据平台经济行业特点、经营模式、竞争规律等，提出了八个场景中的新型垄断风险，包括平台间算法共谋、组织帮助平台内经营者达成垄断协议、平台不公平高价、平台低于成本销售、封禁屏蔽、「二选一」行为、「全网最低价」，以及平台差别待遇，为平台经营者加强反垄断合规管理提供可操作性强的指导建议。

指引要求，平台经营者应遵循针对性、全面性、穿透性和持续性四大原则，开展反垄断合规管理工作，实现规则公平、算法向善、竞争合规，切实承担反垄断合规主体责任，健全反垄断合规制度，加强反垄断合规管理，依法竞争、合规经营，不得利用数据和算法、技术、资本优势、平台规则等从事《反垄断法》禁止的垄断行为。

对反垄断合规制度进一步细化

市监局表示，互联网平台经营者能够通过平台规则、数据、算法、技术手段等，影响平台竞争生态，一旦从事排除、限制竞争行为，将会损害多方主体利益。当局指，平台经济新业态新模式不断涌现，竞争行为纷繁覆杂，平台经营者对识别垄断风险、明晰行为边界充满期待，制定指引是对反垄断合规制度规则的进一步细化，有利于回应平台经营者关切，支持、引导其精准识别、评估、防范垄断风险。

