EX.IO发行本港首个链上原生代币化证券 挂钩可转换债券 可二级市场交易

商业创科
更新时间：16:45 2026-02-13 HKT
发布时间：16:45 2026-02-13 HKT

数字资产全链路解决方案企业EXIO集团（EX.IO）宣布，旗下合规持牌虚拟资产交易平台EXIO Limited已正式上架区块链原生代币EXCB25，于OTC频道面向专业投资者开放场外交易，并同步容许二级市场买卖，为全港首创同类产品实现二级流通。

首创代币化证券二级流通 完成「发行—确权—交易」闭环

EXCB25为已于2025年9月完成链上铸造的代币化证券，底层资产为EX.IO发行的可转换优先票据，并由内地国资背景信托机构中信信惠完成链下确权。时隔五个月，该代币从发行申购阶段迈入二级市场交易，成为本港首个完成「链上发行—信托确权—持牌交易所流通」完整闭环的代币化证券产品。

产品结构方面，EXCB25采用「先债后股」设计，年化票面息率5%，持有人具备优先受偿权，票据受香港法律管辖及香港国际仲裁中心仲裁支持。代币支援合资格投资者于OTC频道合规流转，以以太坊智能合约一键交付。持有面值达125万港元或以上者，可在特定条件下行使转股权，将债权转换为发行人股权。

EX.IO表示，是次上架承载四层战略考量，一是透过具备「保底收益加股权期权」结构的产品，提升高净值用户资产留存率；二是引入已完成严格KYC/AML的合规用户群，导入优质链上资产流量，优化平台交易深度；三是巩固集团在真实世界资产（RWA）代币化赛道的先发优势；四是为未来上架更多类型代币化证券沈淀经验，构建合规代币产品矩阵。

CEO：非单纯上币 为专业投资者开通合规Web3增长通道

集团联合创办人兼行政总裁吴晨表示，五个月前携手中信信惠发行EXCB25，写下同类产品发行新篇章；现于持牌平台开放二级流通，验证传统金融产品协议化、链下资产原生代币化的闭环路径。她形容此举非简单代币上架，而是为专业投资者开通一条低风险参与合规Web3增长的结构化通道，集团未来将甄选更多代币化证券产品上架，丰富投资选择。
 

