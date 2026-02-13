会计师公会将推稳定币发行机构独立鉴证指引 数码资产业务审计最快年底推

踏入新一年，香港会计师公会会长罗卓坚表示，公会将朝助业界审计虚拟资产等5方面发展，透露在本港发出首批稳定币牌照后，公会将发布针对持牌稳定币发行机构的独立鉴证指引，另希望最快年底推出针对数码资产相关业务的审计，为业界提供清晰指引，两者均借鉴海外会计和审计机构的指引。而上月公会已发布指引，提醒业界适用于加密货币和稳定币的香港财务报告准则，当中有详细解释。

人手紧张但会计水平不会降

本地新股市场畅旺，以及即将踏入本港业绩期，他表示会计行业一向于1至3月时，人手方面会较为紧张，但本地会计业有专业水平，质素不会下降，如果会计师行「接唔到生意系唔会接」，变相企业寻找审计师较有难度，但仍会有会计师行「有空间接新客」。

地缘政治不会影响企业出海

地缘政治持续波动，他认为地缘政治会持续带来影响，大部份会计师和企业已较为习惯，更重要是内地和香港经济方面都向好，暂时地缘政治问题的影响不大，而近来中美关系较为稳定。他又指，地缘政治不会影响企业出海，直言「很多地方可去」，包括东南亚、一带一路等国家，而在企业计划出海至持续营运业务方面，会计师都能受惠其中，包括计划出海时计算投资额、投资回报；策划收购方式、法律架构、税务安排；内控和财务报表，加上内地政府鼓励出海。

会计业重复性工作可运用AI

其余4个今年发展方面包括吸引优秀人才、内地及国际事务、推动行业数码化，以及加强可持续发展。他表示近4年公会学生会员人数稳步回升，目前有约1.2万人，另有4.8万个会员。他提及，会计行业应拥抱AI，会计业有很多重复性工作，运用AI可节省重复性工作的需时，准确性会较高，但仍然要会计师分析、整合，以及决策，人手不会被AI取代，公会将继续培训更多会计师。他指出，「以前去大学揾（人才），但我发觉大学揾，可能已迟了，因为已拣科」，所以公会将会在中学或小学宣传。

该公会每年都会拜访中国财政部和证监会等监管机构，以了解内地最新的发展和方向，如是否继续鼓励新股来港上市，或者其他影响香港的政策，并计划今年6月访问内地。此外，会财局正进行香港可持续核证监管框架公众咨询，香港会计师公会正就此收集意见，将在3月底提交意见。

