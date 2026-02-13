经济严峻成并购机遇 利华：正物色南美洲北非等地企业

服装贸易商利华控股（1346）主席司徒志仁表示，经济环境预计仍然较险峻，但反而增加收购服装公司的机遇，正物色南美洲、北非等地企业。他又指，去年受两大客户拖欠货款，导致收入下跌的影响已减退，预期今年可重拾增长。

环境具挑战 议价能力较高

司徒志仁表示，该公司一向以审慎财政纪律为方针，留意很多潜在收购对象，今年经济环境较具挑战，将有较高议价能力，「如果美国AI泡沫爆破、消费者信心低迷，会有更多机会。」他指出，现时集中物色亚洲以外的收购对象，例如土耳其、葡萄牙、秘鲁等地方。

利华控股去年全年收入2亿美元，按年减少10.2%，主要由于两大客户持续延迟付款，该公司停止接受其新订单所致。纯利1587万美元，跌7.4%，但利润率升至7.9%的历来新高。

今年整体收入料重拾增长

司徒志仁称，该公司拥有逾170个客户，最大单一客户仅占收入比重约一成，同时亦有投保，能分散拖欠货款风险，而撇除两大问题客户的影响，其他客户的订单销售额一般有约5%增长。他续指，近期公司收购了一家澳洲运动服供应商，预计今年整体收入将重拾增长。

另一边厢，利华控股去年正式推出数码市场平台，在平台上配对客户与厂房的订单，司徒志仁形容，此举在服装供应链中较创新，「等同（叫车）市场仲未有的士，只有白牌车，我哋已经做Uber」，该业务大大提升接单处理效率。利华控股行政总裁Tan William补充，目前已有35家厂房加入平台，部分是新伙伴，期望随著更多厂房加入，能发挥规模效应。

