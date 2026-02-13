据报本港拟扩大IPO保密申请范围 巩固香港作为全球领先上市地点

彭博引述知情人士报道，香港正在考虑一项计划，允许更广泛类型的公司进行保密的首次公开招股(IPO)申请，以巩固香港作为全球领先上市地点。

报道引述知情人士指，该提案将把私人申请的特权从科技和生物技术公司扩展到传统行业，这一变更预计将成为港交所（388）最快2月底发布的咨询文件一部分。知情人士补充指，在农历新年假期期间及财政预算案前，文件的内容和时间安排可能仍会发生变化。

目前，只有市值至少100亿港元且有良好业绩记录的海外上市公司，以及生物技术或先进技术公司能够保密申请。现有框架旨在保护研发密集型公司，免受过早披露带来的「加剧和不成比例的风险」。对其他发行人的标准要求则是在上市前几个月发布详细的业务概览、审计账目和股权结构，或阻碍了一些担忧上市时机不确定性的公司。

证监会回应彭博指，将继续与港交所密切合作，探索进一步提升香港上市市场竞争力的举措，以确保香港仍然是高质量公司的首选上市地点。