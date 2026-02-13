星展初级职员获一次性特别花红6000元 去年内地客财管业务双位数增

星展香港员工今年加几多人工及获发多少年终花红尚待揭晓，但母公司星展集团在周一公布业绩同日就宣布，将向初级职位员工发放一次性特别花红1,000坡元。而受惠者涵盖集团全球业务逾2.3万名员工，自然亦包括星展香港一班初级职位员工，据悉只要职级为senior associate (类似经理级)或以下，以及做够一年或以上的合约员工都会获发一次性特别花红6000港元。星展香港内部亦已向有关员工发出电邮通知，二月份出粮时便会收到该笔额外奖励金。此外，星展的澳门初级职位员工就获发6180澳门币。

表彰初级员工在艰难环境中贡献

星展集团在新闻稿中指出，集团已为今次发放特别花红预留了1,800万坡元。该集团也曾在2024年向初级职位员工发放类似的1,000坡元奖励金，当时总额为1,500万坡元。星展集团行政总裁陈淑珊表示，这笔奖励金旨在表彰初级员工在艰难经营环境中的贡献。

星展香港去年盈利创新高，其中零售银行及财富管理业绩表现理想。该行零售银行业务及财富管理总监毛安杰(Ajay Mathur)表示，去年中港市场情绪显著改善，信心回升，客户愿作更进取的财务决定。期内，该行财富管理业务的新客增长显著，尤其内地客户，录得双位数增幅，亦有净新增资金流入，而投资和保险产品并存款业务收入按年升逾50%。该行的信用卡和贷款业务也有不俗增长。

他指该行今年将继续聚焦吸纳内地和本地客户，增聘更多客户经理和销售人员，以及开设新网点。