英伟达传租用垃圾债融资数据中心 涉38亿美元 租期长达16年

英伟达（NVDA，Nvidia）预计将租用一个正在建设中的数据中心，该中心由38亿美元垃圾债券提供资金，进一步加剧人工智能基础设施的借贷热潮。

据彭博引述知情人士报道，资产管理公司Tract Capital支持的实体将出售这些债券，为内华达州斯托里县一个200兆瓦数据中心和变电站的部分建设提供资金。债券交易规模在周四下午增加了1.5亿美元，表明需求强劲。定价讨论的收益率约为6%，。

数据中心开发商近月一直利用高收益债券市场为新设施的建设融资。两家加密货币矿商Cipher Mining和TeraWulf，在Google支持下进行上述行动，而Applied Digital为依赖垃圾级评级的CoreWeave作为主要租户的设施筹集资金。

据彭博看到的债券发行文件，英伟达的初始租约约为16年，并有权将租期延长两个10年期。

从甲骨文到Meta，借款人已在投资级债券市场筹集了数十亿美元，用于建设支持人工智能繁荣的设施，但垃圾级公司的交易较少出现。

