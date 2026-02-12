港银信贷质素再恶化 特定分类贷款比率升至2.01% 金管局阮国恒：今年首务监控信贷风险

香港银行业信贷质素进一步恶化，去年其特定分类贷款比率升至2.01%，较前年高出0.05个百分点。金管局副总裁阮国恒表示，该比率上升主要与本港商业房地产敞口有关，今年该局首要工作是监控信贷风险，会要求银行及时为贷款做分类及进行拨备。

阮国恒表示，虽然本港整体经济环境气氛好转，经济数据亦不差，但某些行业于过去几年的营运状况仍然大受压力。因此，今年信贷风险监控依然是金管局首要重点工作，确保银行以审慎态度处理信贷风险，并及时分类和拨备。如银行拨备足够，又维持良好的盈利能力，即代表整体信贷风险可控。

持续监察经营压力较大行业

他认为现时的信贷风险环境，有些地方的挑战性比较大，包括本港商业房地产的敞口，以及中小企某些行业，如交通和建筑业，这段时间有关行业的经营压力较大。银行会持续监察情况发展，尤其一些特别受压的行业，但同时希望银行保持一个包容的态度，支持中小企，助其升级转型。他续指，该局会指导银行在信贷覆核安排方面，如何判断一个帐户是否出现问题，包括流动性、业务模式，又或信贷评估整个流程判断是否够快等。

金管局助理总裁朱立翘补充，本港商业房地产敞口占本港银行总敞口14%，未有出现集中风险，银行拨备亦足够，且有盈行。

至于去年本港零售银行的税前盈利按年增长7.3%。

确保投资产品销售流程到位

另外，保障投资者续为金管局重点工作之一，阮国恒表示，在低息环境下，投资者倾向买投资产品，因此该局会确保银行销售流程到位，并将集中火力投入资源于监管复杂和高风险产品的销售流程，如私募信贷和数字资产投资产品，该局拟就该类产品销售推额外针对性保障措施。

阮指去年6月有22间银行销售数字资产产品，但全年则有28间。而经银行进行的数字资产投资交易量由2024年的172亿增至2025年的740亿。

该局助理总裁区毓麟称，金管局会研究优化复杂和高风险产品销售的保障措施。他指私募信贷市场增长迅速，但香港零售层面仍处刚开始起步阶段，2025年仅约100个客户参与，持仓银码约2、3亿元；而私人银行方面，去年有关销售总额不足300亿元，涉及4000多名客户，现有持仓总额约1000亿元，对比全年市场6.1万亿元交易总额，占比不足0.5。

他指私募信贷存在结构复杂、流动性低、透明度低及估值困难等情况，故当局关注点相关产品的尽职审查、合适性评估及风险披露。该局会密切注视该市场发展，拟提供额外针对性的保障措施，并将咨询业界。