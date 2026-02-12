Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家杰及李家诚登《福布斯》封面 提及父亲李兆基 「两方面打下稳固基础」

商业创科
更新时间：17:08 2026-02-12 HKT
发布时间：17:08 2026-02-12 HKT

登上福布斯2026年香港富豪榜第2位的恒地（012）主席李家杰与李家诚，接受《福布斯亚洲》访问，表示集团未来发展方向以地产与绿色能源业务双轨布局。李家杰表示，父亲李兆基在地产和公用事业两方面，均打下稳固基础，即使在逆境仍持有位于最佳地段的优质资产。李家诚则表示，未来5年中环旗舰项目将相继落成，早年布局的绿色能源业务亦将步入收成期，成为集团增长动力之一。

恒地主席李家杰（右）与李家诚，接受《福布斯亚洲》访问表示集团以地产与绿色能源业务双轨布局。
李家诚：有好项目应果断出手

恒地近年聚焦中环核心商业区发展，先后成功投得多块核心区优质地段，并发展为The Henderson及Central Yards等旗舰项目，并注入可持续发展和绿色建筑元素，重塑中环天际线。李家诚表示，集团打造以「租户为本」的建筑物。报道指Central Yards首期项目已预租超过20,700平方米，占总办公面积约七成，他提到恒地没有通过大幅折扣来吸引主要租户，「签订的租金都是市场的高端价格。」

李家诚又表示，楼市向来有周期性波动，「很难在绝对最低点入市。所以当你觉得时机恰当、而该物业本身也是好项目，就应该果断出手。」

Central Yards落成效果图：

李家杰：投向地球最需要行业

除了地产业务外，恒地积极拓展绿色科技及能源领域，旗下煤气（003）正发展太阳能、废物转化清洁能源等项目。李家杰亦透过家族办公室赋生资本 (Full Vision Capital) 进一步投资全球具潜力的绿色科技初创企业。他表示：「长远而言，我们要投向地球最需要的行业。」 作为赋生资本创始人，李家杰已将自有资金投入10间绿色科技初创企业。这些公司截至去年12月共估值达65亿美元，累计融资25亿美元。

他预期，未来十年绿色能源业务所贡献的收入，有望与地产业务相若，成为集团的另一发展支柱。报道指，该集团透过煤气公司在香港及内地开展逾1,000个太阳能项目，截至去年6月底，并网太阳能总装机容量已达2.6吉瓦。该公用事业在2025年上半年太阳能电销售额同比增长44%，海、陆、空交通的清洁燃料亦是发展重点之一。 

