联想第三季收入创季度新高 杨元庆：集团成功兑现增长承诺

联想集团（0992）公布截至2025年12月31日止第三季业绩，季内收入达222亿美元，按年增18%，创季度历史新高，经调整利润达5.89亿美元，按年大幅增长36%，至5.89亿美元，调整后利润率提升至2.7%，股东应占溢利5.46亿美元，跌21%，期内因基础设施方案业务进行战略重组，产生一次性重组开支2.85亿美元。季内人工智能（AI）相关收入表现强劲，按年飙72%，占总收入比重达32%。董事长兼首席执行官杨元庆表示表示，集团兑现了下半年双位数增长及保持盈利的承诺，而人工智能已成长为集团长期核心增长引擎。联想集团业绩后收市报9元，跌4.56%。

经调整利润增36% AI收入占比达32%

杨元庆表示，该集团兑现了下半年双位数增长及保持盈利的承诺，所有业务板块均实现双位数收入增长，经调整利润增速更达收入增速的两倍。他指出，人工智能已成长为集团长期核心增长引擎，AI相关收入增长逾七成，占总收入近三分之一。杨元庆续称，个人电脑业务竞争力持续提升，市占率创历史新高。他相信，AI普及化趋势将带来巨大增长机遇，联想会继续推动混合AI发展，为客户创造实际价值。季内毛利为33.5亿美元，按年升13.2%，毛利率则微跌0.6个百分点至15.1%。

三大业务齐录双位数增长 ISG目标下一财年重回盈利

按业务划分，智能设备业务集团（IDG）收入按年增长14%，经营利润升15%。个人电脑业务全球市场份额达25.3%，连续第二季成为30年来唯一市占率突破25%的供应商；智能手机销量及激活量双双创下历史新高，主要市场增长均高于行业平均水平。

基础设施方案业务集团（ISG）收入创季度新高，按年增长31%，经营表现较上季改善。AI伺服器收入录得高双位数增长，项目储备强劲达155亿美元。集团正对ISG进行战略性重组，期内产生一次性重组费用2.85亿美元，预计未来三个财年每年可节省成本逾2亿美元，目标在下一财年重回盈利轨道。

方案服务业务集团（SSG）收入及经营利润分别按年增长18%及30%。其中，运维服务及项目与解决方案收入占SSG总收入近六成，达59.9%，受惠于TruScale设备即服务及基础设施即服务加速增长，客户群显著拓展。