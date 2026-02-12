Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米开源首代机器人VLA模型 已实现物理智能泛化

商业创科
更新时间：13:36 2026-02-12 HKT
发布时间：13:36 2026-02-12 HKT

小米今日（12日）宣布开源首代机器人VLA模型「Xiaomi-Robotics-0」。根据介绍，这是一个拥有47亿参数、兼具视觉语言理解与高性能实时执行能力的开源VLA模型，不仅在三大主流的仿真测试中获得优异成绩，更在现实真机任务中实现了物理智能的泛化，即动作连贯、反应灵敏，且能在消费级显卡上实现实时推理。

对于大部分VLA模型在学动作时往往会「变笨」，失去本身的理解能力，小米通过多模态与动作数据的混合训练，让模型在学会操作的同时，依然保持强大的物体检测、视觉问答和逻辑推理能力。

针对推理延迟引发的真机「动作断层」问题，则采用异步推理模式，即让模型推理与机器人运行脱离同步约束、异步执行，从机制上保障动作连贯流畅。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
18小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
突发
4小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
22小时前
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
3小时前
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
5小时前
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
3小时前
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
即时国际
8小时前