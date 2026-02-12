Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZA Bank推连串马年员工优惠 每人豪派11000元 额外放假一天

商业创科
更新时间：11:48 2026-02-12 HKT
发布时间：11:48 2026-02-12 HKT

ZA Bank为员工推出一连串新春惊喜，包括年初四「马年加假」，员工可额外放假一天；同时每位同事更获发1,000元开工利是，寓意新一年吉祥如意。此外，该行刚举行的首次户外员工嘉年华，全体员工更可透过ZA Bank App 「摇一摇」功能，即场获派10,000元。 

摒弃传统晚宴 举行嘉年华

该行表示，去年首录半年盈利，并突破百万用户里程碑，于早前首次为全体员工及家属举办大型户外员工嘉年华，行政总裁吴忠豪（Calvin）亦有亲自落场，与同事们「扯大缆」及自拍大合照等。嘉年华除设有亲子游乐区、摊位游戏、美食区及现场大抽奖等，管理层更透过「摇一摇」向所有员工派发每人10,000元大赏。 

吴忠豪表示，ZA Bank去年业绩理想，背后全赖每位劳苦功高的同事，因此摒弃传统晚宴形式，选择以创新贴地的方法，感谢同事的付出，并邀请家属一同分享成果与喜悦，让亲友更了解公司对员工的重视。 

另一方面，ZA Bank致力为员工及其亲友打造最具竞争力的财富管理配套，包括存款年利率2%的懒人钱罂；投资基金认购费全免；股票交易手续费低至10港元或0.35美元；用ZA Card消费享2.5%的StockBack股票回赠；外币兑换享零差价及零手续费；以及海外汇款免便利费。
 

