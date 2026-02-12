北京市监局约谈12间火车票网路销售平台 包括美团、携程及阿里等

据内媒报道，北京市场监督管理局组织携程（9961）、去哪儿、阿里（9988）旗下飞猪及高德地图、同程（780）、美团（3690）、京东（9618）、航旅纵横、高铁管家、滴滴、百度（9888）旗下百度地图及腾讯（700）旗下腾讯地图12家涉及火车票网络销售业务的主流平台，重点围绕群众反映强烈的网络销售火车票突出问题召开行政约谈会。

提出4项合规经营要求

会上北京市监局明确提出4项合规经营要求，一是严格落实主体责任与社会责任，建立正确经营理念，为旅客出行「多助力、少添堵」；二是全面排查业务模式与服务流程，禁止明示或暗示消费者可透过付费服务取得优先购票特权，以及时整改车票售罄后的「加速包」、「双通道」、「余票监控」等误导性宣传，并自觉接受社会监督。

三是全面排除整改平台页面，下架涉嫌误导性宣传的产品，调整页面宣传内容，禁止采用12306图片、文字、商标等宣传，让消费者误以为平台与12306存在特定业务合作；四是认真做好明码标价，显著提醒增值服务内容和价格，及时整改因增值服务提示不醒目导致火车票展示价格和实际支付费用不一致问题，切实保障消费者的知情权。

持续加强监管执法力度

下一步，北京市监局将持续加强监管执法力度，依法严厉打击虚假抢票、诱导交易、价格诈欺等违法行为。同时，欢迎广大群众加强对第三方火车票网路销售平台服务的监督，共同推动产业规范健康发展，维护公平竞争市场秩序。