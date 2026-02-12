宏利去年核心盈利及保险新造业务创新高 增派息及回购

宏利金融（945）公布截至去年底全年及第四季业绩，全年核心盈利及保险新造业务表现均创下新高，并宣布普通股股息上调10.2%至0.485加元。同时，宏利计划回购最多2.5%已发行普通股，预期于2月底生效。不过，消息未刺激宏利股价向上，该股暂报299.8元，跌0.07%。

核心盈利增3%至75亿加元

集团表示，2025年核心盈利录得75亿加元，按固定汇率基准计算较2024年增长3%；去年第四季核心盈利錄20亿加元，按年增长5%。至于2025年归属于股东净收入为56亿加元，按年升2亿加元或2%；去年第四季净收入为15亿加元，按年减少1亿加元。

新造业务价值按年升18%

此外，2025年的年度化保费等值（APE）销售额按年升14%，新造业务CSM按年升28%，新造业务价值按年升18%。至于2025年第四季APE销售额按年下降1%，新造业务CSM按年升21%，新造业务价值升8%。

宏利港澳业绩均有强劲表现

亚洲保险业务方面，宏利香港及澳门在多项业绩指标方面均有强劲表现，其中2025年全年核心盈利增26%至88亿元、APE销售额增21%至153亿元、新造业务价值增31%至75亿元、新造业务CSM亦增21%至63亿元。

此外，2025年第四季的核心盈利亦增38%至25亿元，从而带动宏利亚洲业务的增长势头，以及宏利全球业务的整体表现。

宏利香港及澳门行政总裁白凯荣表示，去年第四季在强化健康保障方面取得了多项重要进展，包括与本地一家大型医院携手推出「门诊及日间癌症治疗免找数服务」、与保柏签订策略性合作备忘录，以及深化社会对乐龄议题的探讨与分析。另一方面，宏利人寿保险（国际）迁册至香港，标志集团进一步拓展本地市场的重要里程碑，亦再次印证集团对香港作为国际保险及财富管理枢纽的长远信心。

他续指，在成功完成迁册后，将继续加快负责任的人工智能应用，为代理人及客户带来更大效益，其中一个重点项目就是推出基于生成式人工智能技术的「宏智易」(AI Sales Pro) ，为代理人提供以数据为本的分析，协助他们向客户提供更准确、更切合需要的理财指引。

