苹果传再推迟Siri升级计划 测试发现新问题 「有时无法正确处理查询」

据彭博报道，苹果公司筹划已久的Siri虚拟助理升级计划在最近几周的测试中遇到了一些问题，并可能会推迟发布多项备受期待的功能。股价方面，苹果（AAPL）股价周三升幅收窄，收市报275.5元，仅升约0.7%。

或9月发布iOS 27时才推出

报道指出，苹果原本计划在3月发布的iOS 26.4作业系统更新中加入这些新功能，但目前考虑分散到未来的版本中推出，意味部分功能可能至少要到5月发布iOS 26.5、甚至9月发布iOS 27时才推出。

报道又指，苹果最近这些挫折是其漫长而艰难的历程一部分，该公司于2024年6月首次宣布Siri改版，同年展示了Siri一些功能，使其能够存取个人资料和萤幕内容，从而更好地满足用户需求；升级后的Siri还将允许用户透过语音精确控制苹果和第三方应用程式，原定于2025年初推出。

原定3月与iOS 26.4同步推出

其后，苹果去年春天推迟了新版Siri的发布，称其将于2026年推出，但从未公布过更具体的时间表。其后，虽然苹果内部据报最终确定将目标定在2026年3月，并将与iOS 26.4同步推出，甚至上月也没有改变。

不过，报道引述知情人士透露，测试中又发现软件有新的问题，并导致了此次延期；Siri有时无法正确处理查询，或处理请求的速度过慢。惟目前情况仍不明朗，苹果的计划可能还会进一步改变。

