KGI凯基委任龙渊为财富管理董事总经理 巩固竞争优势
更新时间：21:33 2026-02-11 HKT
KGI凯基公布，委任龙渊出任其财富管理董事总经理一职。此任命标志著凯基在持续推进财富管理业务的战略性拓展，进一步彰显凯基为亚洲高净值客户提供度身订制、全方位及以客为本的财富方案的承诺。
龙渊将常驻香港，并向国际财富管理部主管魏志杰汇报。他将带领团队推动及强化凯基的财富咨询业务，扩展财富相关产品的分销策略，并为客户提供整合性的财富方案。
资料显示，龙渊曾任职于中国及美国的汇丰、宏利、美国国际集团及美国家庭人寿保险公司等国际金融机构担任重要职务。其中他在任职汇丰五年期间，成功推动汇丰集团中国区的财富管理业务发展，其后于2022年创立并出任集团旗下人寿保险经纪公司的首任行政总裁，持续推动财富业务发展。
魏志杰表示，此次任命巩固了凯基于客户长远财富规划目标提供更全面的方案，并进一步提升凯基在国际财富管理业务的竞争优势。
