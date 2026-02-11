麦肯锡指七成白领使用AI 管理层应用率低 推动政策有落差

麦肯锡发布最新调查指，七成会使用AI工具的白领当中，超过90%每日都会应用Al，其中88%表示AI有助提升其工作效率，而仅有14%的企业高层经常使用AI，较其他职级员工低4至5倍。麦肯锡公司全球合伙人及香港分公司总经理石炜麟指出，企业高层因无需亲自处理此类基础工作，加之其认为优秀员工完成工作的质量仍高于AI，因此自身AI应用率偏低。

AI使工作要求更高

调查指出，有73%学生倾向从事与AI相关的行业，93%正积极培养AI技能等。麦肯锡公司全球合伙人余子健表示，对于初入职场的学生而言，AI不会使机会变少，而是要求会变高，因「AI让人人都得60分」。

石炜麟指出，未来一两年，AI将成为企业的头等战略重点，企业望推动AI应用，需自身先具备灵活的应用能力。他认为，所有行业都适用并需要AI，因其擅长的文字处理、模式分析、内容生成等能力，可应用于诸多商业场景。

他续指，现时的企业于落实执行层面仍面临两大挑战，一是在面对网络安全问题时，能够建立一个完善却持续有效的方案；二是扭转管理层在应用AI方面的落差，避免AI策略推进呈现真空状态。

将AI融入整体业务策略

对此，石炜麟提出四大优先策略，首先需要将AI融入整体业务策略；其次，必须将AI 视为端对端的业务转型，而非单纯的IT 项目；第三，透过运用AI「修复基础」创造短期价值；第四，在短期效益与大胆举措之间需取得平衡，以重塑整体表现；最后，企业高层必须身兼策略者及实践者的双重角色。

是次针对4521名职场人士与学生进行调查，结果显示AI应用方面呈强劲发展步伐，同时指出值得关注的落差。