华为ICT大赛首设中学组 逾900人竞逐 盼扩大本地创科人才库

香港科学园上周六（7日）举行「第五届华为ICT大赛2025-2026香港站」颁奖典礼，今年赛事首度增设中学组，吸引来自24间院校近900名学生参赛，为香港创科产业注入动力。

香港中文大学队伍于大专组云赛道（Cloud）夺冠，香港大学则赢得计算赛道（Computing）冠军，香港教育大学则在创新赛道胜出。中学组方面，培侨书院于云赛道夺得冠军。三支大专组冠军队伍将代表香港出战亚太区域决赛。

AI价值在于造福人类

大赛筹委会主席黄家恒表示，华为五年来透过赛事平台与本地逾40个院校及机构合作，累计培育超过3,300名创新人才，助力香港各行业数智化转型。他还指出，人工智能的迅速发展不仅代表技术的飞跃，更标志着人类创造与应用知识方式的根本性改变，AI技术的真正价值在于解决实际问题造福人类。

政府数字政策办公室署理数字政策专员张宜伟指出，政府正积极推动数字化转型，并推出30亿元人工智能资助计划，同时将于今年成立香港人工智能研发院（AIRDI），为经济发展与产业升级注入新动能。

期盼为青年提供实战机会

香港应用科技研究院行政总裁孙耀达表示，是次赛事首次加入中学生组别，有助及早培养年轻一代对创科的兴趣。展望未来，应科院期望与华为及各界加强合作，为青年人提供更多实战机会，共同把香港的研发优势转化为实际产业竞争力。

智慧城市联盟会长杨文锐则提到，建设智慧城市需要大量ICT与新技术的专业人才。是次大赛结合竞技、培训与就业配对，全方位支援人才成长，模式值得推广。他强调，智慧城市发展最终是以人为本，期待业界继续培养兼具技术与社会洞察力的下一代，以创新方案解决城市管理、民生服务等实际挑战。

