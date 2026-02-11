渣打CFO闪辞跳槽打击大 股价续跌 分析︰过去为集团带来倍数升幅 「曾产生变革性影响 」

渣打（2888）昨日（10日）突然宣布，财务总监杜智高（Diego De Giorgi）即时离任。同日，美国上市的另类资产管理巨头阿波罗全球管理Apollo宣布，委任杜智高为欧洲、中东及非洲地区主管。受CFO突然跳槽影响，该股昨日午后一度急插逾6%，收市跌1.9%；其伦敦股价昨晚跌势加剧，最多曾跌5.7%。跌势延续至今日（11日），渣打港股早段最多跌2.8%，收市跌0.9%，报196.2元。大行高盛发表报告指今次人事变动令人意外，忧虑会影响行政总裁温拓思（Bill Winters）的继任计划。

高盛发表研究报告指出，投资者对杜智高的离任反应负面，主要因为今次任命来得相当突然。该行分析指，杜智高在渣打近年推行的银行转型计划中，发挥了核心作用，投资者反应显示今次任命出乎意料。

高盛续指，随著杜智高离任，投资者的焦点将转移至行政总裁温拓思的潜在继任计划；以及公司定于今年5月发布的企业战略公告。

杜智高离任对渣打是沉重打击

Jefferies分析师Joseph Dickerson指出，杜智高的离职对渣打银行而言是「特别沉重的打击」。他表示，杜智高不但是「适配增长」（Fit for Growth）计划的核心驱动力，过去数年更在投资者沟通方面产生变革性影响，有助于提升股价估值倍数。数据显示，Diego De Giorgi自2024年1月上任，在任期间股价上升超过两倍，达到约235%。

Morningstar分析师Chan表示，已获委任为暂任集团财务总监Peter Burrill拥有丰富经验，是目前担任临时职务的合适人选。Chan指出，鉴于银行短期重点在于完成重组计划，预期Burrill能够持续达成既定目标，对营运的影响有限。这应能为银行争取喘息空间，从容寻找合适的永久人选。

Diego De Giorgi于2024年1月出任渣打集团财务总监，被视为日后接替温拓思担任集团行政总裁潜在人选之一。

至于接手Diego De Giorgi职务、现年54岁的Peter Burrill，将直接向集团行政总裁温拓思（Bill Winters）汇报。他现任渣打银行的集团中央财务主管兼副财务总监。于2017年加入渣打前，Pete曾任德意志银行的集团总监及集团财务部联席主管。其职业生涯于毕马威会计师事务所开始，于该公司任职近二十年，包括十年于美国及其后十年派驻德国。