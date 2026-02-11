Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打CFO闪辞跳槽打击大 股价续跌 分析︰过去为集团带来倍数升幅 「曾产生变革性影响 」

商业创科
更新时间：16:50 2026-02-11 HKT
发布时间：15:56 2026-02-11 HKT

渣打（2888）昨日（10日）突然宣布，财务总监杜智高（Diego De Giorgi）即时离任。同日，美国上市的另类资产管理巨头阿波罗全球管理Apollo宣布，委任杜智高为欧洲、中东及非洲地区主管。受CFO突然跳槽影响，该股昨日午后一度急插逾6%，收市跌1.9%；其伦敦股价昨晚跌势加剧，最多曾跌5.7%。跌势延续至今日（11日），渣打港股早段最多跌2.8%，收市跌0.9%，报196.2元。大行高盛发表报告指今次人事变动令人意外，忧虑会影响行政总裁温拓思（Bill Winters）的继任计划。

高盛发表研究报告指出，投资者对杜智高的离任反应负面，主要因为今次任命来得相当突然。该行分析指，杜智高在渣打近年推行的银行转型计划中，发挥了核心作用，投资者反应显示今次任命出乎意料。

高盛续指，随著杜智高离任，投资者的焦点将转移至行政总裁温拓思的潜在继任计划；以及公司定于今年5月发布的企业战略公告。

杜智高离任对渣打是沉重打击

Jefferies分析师Joseph Dickerson指出，杜智高的离职对渣打银行而言是「特别沉重的打击」。他表示，杜智高不但是「适配增长」（Fit for Growth）计划的核心驱动力，过去数年更在投资者沟通方面产生变革性影响，有助于提升股价估值倍数。数据显示，Diego De Giorgi自2024年1月上任，在任期间股价上升超过两倍，达到约235%。

Morningstar分析师Chan表示，已获委任为暂任集团财务总监Peter Burrill拥有丰富经验，是目前担任临时职务的合适人选。Chan指出，鉴于银行短期重点在于完成重组计划，预期Burrill能够持续达成既定目标，对营运的影响有限。这应能为银行争取喘息空间，从容寻找合适的永久人选。

Diego De Giorgi于2024年1月出任渣打集团财务总监，被视为日后接替温拓思担任集团行政总裁潜在人选之一。

至于接手Diego De Giorgi职务、现年54岁的Peter Burrill，将直接向集团行政总裁温拓思（Bill Winters）汇报。他现任渣打银行的集团中央财务主管兼副财务总监。于2017年加入渣打前，Pete曾任德意志银行的集团总监及集团财务部联席主管。其职业生涯于毕马威会计师事务所开始，于该公司任职近二十年，包括十年于美国及其后十年派驻德国。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
7小时前
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
5小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
8小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
3小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
8小时前
金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友
金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友
影视圈
6小时前