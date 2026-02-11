Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腾讯云伙Tesla升级座舱 推「微信互联」等功能 覆盖逾百万辆车

商业创科
更新时间：15:04 2026-02-11 HKT
发布时间：15:04 2026-02-11 HKT

腾讯（700）旗下腾讯云于微信公众号宣布，与Tesla（特斯拉）共同升级座舱体验，首批上线「微信互联」、「目的地服务」两大功能。此次合作更新将通过OTA（远程升级）方式，覆盖中国市场超百万辆Model 3、Model Y车型，后续全量新车亦将默认搭载这些能力。

腾讯表示，基于腾讯随行互连能力，打通了手机与车机间的位置流转壁垒。无论是微信聊天中的位置卡片，还是来自腾讯地图、百度地图、高德地图等多种来源的POI资讯，长按或分享即可直接发送至特斯拉车机，上车即走，导航自动发起。

另外，当车机导航抵达咖啡厅、餐厅、景区等特定目的地时，系统会智慧识别周边场景；或者通过手机推送或车机萤幕二维码，快速唤起相关商家的微信小程式，令用户坐在车里就能完成预约购票、点餐下单。

相关升级已于今年春节前陆续推送。

