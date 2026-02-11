腾讯云伙Tesla升级座舱 推「微信互联」等功能 覆盖逾百万辆车
更新时间：15:04 2026-02-11 HKT
发布时间：15:04 2026-02-11 HKT
发布时间：15:04 2026-02-11 HKT
腾讯（700）旗下腾讯云于微信公众号宣布，与Tesla（特斯拉）共同升级座舱体验，首批上线「微信互联」、「目的地服务」两大功能。此次合作更新将通过OTA（远程升级）方式，覆盖中国市场超百万辆Model 3、Model Y车型，后续全量新车亦将默认搭载这些能力。
腾讯表示，基于腾讯随行互连能力，打通了手机与车机间的位置流转壁垒。无论是微信聊天中的位置卡片，还是来自腾讯地图、百度地图、高德地图等多种来源的POI资讯，长按或分享即可直接发送至特斯拉车机，上车即走，导航自动发起。
另外，当车机导航抵达咖啡厅、餐厅、景区等特定目的地时，系统会智慧识别周边场景；或者通过手机推送或车机萤幕二维码，快速唤起相关商家的微信小程式，令用户坐在车里就能完成预约购票、点餐下单。
相关升级已于今年春节前陆续推送。
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT