报告揭独董薪酬差距2040倍 最高达1300万 最年轻仅25岁 专家指整体年龄仍偏高

香港独立非执行董事协会（HKiNEDA）公布最新的本港独立非执行董事（独董）的统计调查报告。截止2024年财年，香港上市的企业独董的薪酬会因企业市值、行业及上市板块及个人情况等不同，差距明显，其中年薪收入最高独董与收入最低的独董年薪，高低差距超过2000倍。

主板独董年均薪酬26.9万元

调查结果显示，本港上市的主板企业独董的薪酬年均薪酬为269,697元，中位数为212,020元。创业板（GEM）企业独董年均薪酬为132,976元，约为主板水准的一半。不同市值上市公司的独董薪酬差距亦显著，市值超500亿元的大型企业，其薪酬平均水准几乎是市值不足20亿元的微型企业的近三倍。

另外，部分独董薪酬水准远超市场平均水准，收入最高的5位从业者年薪从1297万元至292万元不等，而收入最低的独董年薪只有6000元人民币，行业高低差距约2040倍。香港独立非执行董事协会会长杨志达表示，独董的工作涉及合规要求和责任风险，报酬应与责任相匹配，年薪6000元人民币，相当于每月500元的薪酬甚至低于兼职收入水平，不鼓励会员接受此类薪酬安排。

负责今次调查的香港独立非执行董事协会副会长黄玮补充指，独董薪酬需要考虑上市公司市值、行业、宏观经济因素等影响，「好难猜测该位从业者接受该薪酬水平的情况」。

左起： 香港独立非执行董事协会副会长暨商业价值评估委员会主席黄玮；会长杨志达；市场及传媒委员会主席王泽森。何家豪摄

IT行业独董平均年薪最低

报告还显示，行业薪酬差异也非常明显，其中金融服务行业的独董以339,832元的平均薪酬领跑，资讯科技行业的独董以213,890元的平均年薪排名最低，相比之下，两行业薪酬差高约60%。黄玮表示，资讯科技行业的薪酬最低的结果令人感到意外，这可能与资讯科技上市企业规模两极化严重有关，不少该行业的上市公司有 83.4%属于小型或微型股板块，而据18C等机制上市的公司多数是未有盈利的公司，规模和盈利因素一定程度拉低了行业独董平均薪酬。

被问及提高资讯科技行业薪酬的建议，黄玮表示，该行业的薪酬专注于技术研发，对独董在企业发挥的作用可能未有充分认识，并受人员供需影响大，因此该行业的独董薪酬或难以有标准，协会未来加强市场推广，促进科技行业独董与其他行业的交流互动。

杨志达补充说，建议资讯科技行业上市公司或可参考腾讯早期的购股权激励（share option）模式，用「买未来认同」的方式吸引人才担任独董。

仅6人任7家或以上公司独董

港交所（388）去年7月实施的新《企业管治守则》要求， 独董不得同时出任多于六家香港上市发行人的董事，并设三年过渡期。据报告调查结果显示，香港市场上约有6,722名独董共占据8,442个独董职位。平均来说，每家上市公司约有3.2位独董。而在2024年中同时担任7家或以上上市公司独董的人数为6人。黄玮表示，香港市场对监管要求的响应一向及时，目前仅剩6人超额任职，相信过渡期后独董超额任职的情况将基本消除。

76%独董年逾50 最年轻25岁

另外，调查报告显示，2024年独董年龄平均数为57.95 岁，与2023年比较下降1.28岁，独董的年龄结构开始呈现年轻化趋势。另外独董年龄最高的达到94岁，最低则为25岁。黄说，本港独董独董的年龄偏高，其中76.31%超过50岁，体现了行业对资深经验的需求。她续指，独董的年轻化可能与越来越多科技企业来港上市有关，科企的董事会人员多为年轻人，一定程度上拉低独董整体行业的平均年龄，至于年轻化趋势是否持续，或仍需观望。

在独董代表方面，报告显示，本港独董占董事会比例的中位数和平均数分别为 42.86%和 44.97%，超过了港交所规定的33%最低要求，但仍低于其他成熟资本市场50%的普遍比例。另外，上市公司董事会中有96.08%包含至少一名女性董事，较2022年和2023年的76.13%和79.45%有显著提升。报告指出，尽管全港已有8家上市公司董事会女性独董占比已高于一半，但是总体女性董事及女性独董的占比还远远低于男性同行，独董行业的发展需关注女性的参与。

今次调查采用了普查方式，全覆盖了香港股票市场2,637 家上市公司，包括2,307家主板上市公司和330家创业板上市公司，样本数据来自香港上市公司 2024年年报。

