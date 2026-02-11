Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

字节跳动传伙三星自研AI晶片 目标今年量产至少10万颗

商业创科
更新时间：13:54 2026-02-11 HKT
发布时间：13:54 2026-02-11 HKT

据路透社引述消息报道，TikTok母企字节跳动正秘密研发自家AI晶片，并与南韩三星电子洽谈代工生产，目标今年内量产至少10万颗，以借此确保先进处理器的稳定供应。

报道指，字节跳动希望在今年3月底前获得首批晶片样品。该款晶片主要用于AI推理任务，计划今年生产至少10万颗，并逐步将产量提升至35万颗。

此外，双方谈判内容更包括极度短缺的记忆体晶片供应，能获得三星的稳定供应对字节跳动极具吸引力。不过，字节跳动发言人回应查询时表示，有关自家晶片项目的消息不准确，惟未有进一步说明；三星则拒绝置评。

代号「SeedChip」 掷1700亿采购追落后

报道指，该自家晶片项目代号为「SeedChip」，是字节跳动将资源全面投入AI发展的关键一环。除此之外，字节跳动今年计划斥资逾1,600亿元人民币进行AI相关采购，其中超过一半资金将用于购买英伟达晶片及推进自家晶片研发。

高层认落后OpenAI 阿里百度领先一步

事实上，字节跳动目前尚未推出自研晶片，惟其竞争对手阿里巴巴（9988）及百度（9888）早有布局，阿里上月发布面向大规模AI工作的「镇武」晶片；百度亦早已向外部客户销售晶片，并计划分拆旗下晶片子公司「昆仑芯」上市。

报道指，字节跳动高管赵祺早前承认，公司的AI模型目前仍落后于OpenAI等全球领先者，但他承诺今年将继续加大对AI发展的支援，强调AI投资将惠及公司所有部门，包括旗下聊天机械人「豆包」及其海外版「Dola」。

