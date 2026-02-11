星路科技伙阜博集团 开拓IP资产境外RWA通证化

Web5一站式财富科技平台星路科技今日（11日）宣布与阜博集团（3738）正式达成战略合作。双方将围绕文化创意IP（知识产权）为核心的资产领域展开境外RWA（现实世界资产）通证化协作。

此次合作将围绕两大核心方向，其中包括聚焦IP收益权的价值激活，通过星路科技在资产通证化、全球流动性打通方面的成熟经验，结合阜博集团在全球IP产业积累的广泛资源，共同探索IP沉睡资产的盘活路径，推动相关资产在合规框架下实现高效流转。

另外，强化IP确权与估值体系，构建全流程、可追溯的IP资产验证体系，为IP价值评估提供坚实支撑，建立科学的IP估值标准；最终打造基于合规前提下，知识产权的境外RWA通证化路径。

