Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星路科技伙阜博集团 开拓IP资产境外RWA通证化

商业创科
更新时间：12:26 2026-02-11 HKT
发布时间：12:26 2026-02-11 HKT

Web5一站式财富科技平台星路科技今日（11日）宣布与阜博集团（3738）正式达成战略合作。双方将围绕文化创意IP（知识产权）为核心的资产领域展开境外RWA（现实世界资产）通证化协作。

此次合作将围绕两大核心方向，其中包括聚焦IP收益权的价值激活，通过星路科技在资产通证化、全球流动性打通方面的成熟经验，结合阜博集团在全球IP产业积累的广泛资源，共同探索IP沉睡资产的盘活路径，推动相关资产在合规框架下实现高效流转。

另外，强化IP确权与估值体系，构建全流程、可追溯的IP资产验证体系，为IP价值评估提供坚实支撑，建立科学的IP估值标准；最终打造基于合规前提下，知识产权的境外RWA通证化路径。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线列车服务受阻一小时
00:34
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停近1小时
突发
4小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
5小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
4小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
49分钟前
北大屿山公路车祸酿1死2伤。
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼车顶亡
突发
2小时前
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
5小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT