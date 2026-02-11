习近平视察国家信创园 小米雷军列席：科技引领新质生产力鲜明信号
国家主席习近平周一（9日）到北京亦庄国家信创园考察科技创新工作，据内媒报道，小米（1810）创始人雷军有份出席，小米半日升4.72%，报37.26元。
报道引述雷军表示，今年是「十五五」开局之年，习近平到北京考察科技创新工作，传递出中国加快以科技创新引领新质生产力发展的鲜明信号。「我们作为科技企业一线工作者，很荣幸能有机会现场聆听总书记的谆谆教诲。这些都给了我们充分的鼓舞和信心，这份关怀也将转化为全体科技企业和科技工作者创新实干的动力。」
