智谱获习近平视察 股价曾飙11% 创始人唐杰：深受鼓舞 更坚定自主创新决心和使命

据内地传媒报道，国家主席习近平周一（9日）到北京亦庄国家信创园，开启今年首次国内考察，察看代表性科技创新成果展示。智谱（2513）创始人兼首席科学家唐杰与习近平亲切交流。智谱股价继昨日大升14.8%，今早曾升11.3%高见354元，中午收市升幅收窄至2.6%。

唐杰表示，此次作为大模型企业负责人代表与习近平总书记亲切交流，「倍感荣耀，深受鼓舞，更加坚定了投身大模型技术自主创新的决心和使命感。」他表示，习近平的殷切期望让他深刻认识到，大模型技术创新不仅是企业发展的机遇，更是国家科技自立、自强的关键所在。他表示将在探索AGI本质的同时，持续「反哺」社会，为推动北京打造全球人工智能第一城贡献原创力量。

北京市科委、中关村管委会党组书记、主任张继红向习近平汇报北京人工智能产业发展情况，并演示了智能体、儿科医生大模型、裸眼3D等成果。他表示：「总书记看得很细，问得也很细，勉励我们要瞄准世界科技前沿，在加强基础研究、提高原始创新能力上持续用力，在突破关键核心技术、前沿技术上抓紧攻关。这让我倍加振奋、深受鼓舞。」