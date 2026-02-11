Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚马逊获FCC开绿灯发射4500颗卫星 今年再掷10亿美元 誓与马斯克Starlink竞争

商业创科
更新时间：11:57 2026-02-11 HKT
发布时间：11:57 2026-02-11 HKT

美国联邦通讯委员会（FCC）周二（11日）正式批准亚马逊（Amazon）发射4,500颗卫星的请求，令其低轨道卫星群规模扩大至约7,700颗。此举标志著亚马逊正全速推进其卫星互联网服务「Leo」，以在卫星网络领域与马斯克旗下SpaceX展开竞争。目前SpaceX「星链」（Starlink）已部署逾9,000颗卫星，拥有约900万用户。

获批发射二代卫星 目标年内推互联网服务

根据FCC公告显示，亚马逊下一阶段部署的卫星属于第二代轨道系统，将在约400英里（约640公里）的高空运行，支援更多频段并扩大「Leo」服务的地理覆盖范围。FCC要求亚马逊必须在2032年2月10日前发射获批总数的一半卫星，并于2035年2月10日前完成全数部署。

亚马逊自今年4月以来，已透过不同的火箭发射商将超过150颗卫星送入轨道。公司表示，目标是在今年稍后时间正式透过「Leo」提供卫星互联网服务。

称发射能力短缺 造卫星较发射快

为打造太空上网服务，亚马逊已投资100亿美元发展。公司财务总监Brian Olsavsky在早前的季度报告中透露，预计今年将再额外投入10亿美元。

但报道指，亚马逊早前承认，由于火箭发射能力短缺，恐难以赶及在2026年7月前发射首批1,600颗卫星，已向监管机构申请将限期延至2028年7月，甚至要求豁免期限，但FCC尚未就此申请作出裁决。亚马逊在申请文件中直言，Leo生产卫星的速度，远比目前的发射速度快。

