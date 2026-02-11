Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic估值冲上3500亿美元 阿布扎比MGX及黑石争相追加投资

商业创科
更新时间：11:22 2026-02-11 HKT
发布时间：11:22 2026-02-11 HKT

据彭博引述消息报道，阿布扎比主权投资基金MGX及美国私募巨头黑石集团（Blackstone）正争相向Anthropic注资。在最新一轮融资中，Anthropic的估值已飙升至3,500亿美元，集资额更有望突破200亿美元，远超原先目标。

阿布扎比MGX集齐三大AI公司股权

报道指，成立仅两年的阿布扎比投资公司MGX，正就参与Anthropic的最新融资进行谈判，计划注资数亿美元。若交易落实，意味MGX同时持有OpenAI、马斯克旗下的xAI以及Anthropic的股权。相关投资公告可能于未来数日内发布，惟最终决策尚未敲定，投资规模与架构仍可能调整。

另一边厢，黑石亦计划在是次融资中追加2亿美元投资，令其在Anthropic的总持股价值增至约10亿美元。

认购反应热烈 融资额倍增至逾200亿美元

报道指，Anthropic本轮融资原本寻求100亿美元，但由于投资者反应过于热烈，目前集资额有望翻倍至超过200亿美元。除了MGX和黑石，据报新加坡政府投资公司（GIC）、对冲基金Coatue Management及Iconiq Capital均承诺投资逾10亿美元。此次融资将令Anthropic的估值达到3,500亿美元。

Anthropic开发Claude系列人工智慧模型，该公司上周发布名为Opus 4.6的全新系统。该公司表示，与早期版本相比，新模型在推理、编码和复杂文本生成方面均有所提升。

