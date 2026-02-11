AI智能再掀产业灾难 理财顾问势被取代 月薪仅100美元 代处理税务及投资

上周有新面世AI工具导致法律科技、金融数据及软件股急挫，敲响「软件股末日论」后，一款理财AI工具周二（10日）导致美股财富管理板块急泻。据彭博报道，未上市的科技初创企业Altruist推出一款AI工具能够帮助理财顾问为客户提供个性化的税务及投资策略，并自动生成粮单、账户报表等各类文件。消息引发市场恐慌，美股财富管理板块应声急挫，三大券商股均录得近年最大单日跌幅。

消息导致财富管理相关股份遭到市场抛售，截至美股收市，Raymond James周二暴跌8.7%，创2020年3月以来最大单日跌幅；嘉信理财（Charles Schwab）及LPL Financial分别急挫7.4%及8.3%，均为去年4月以来最差表现。

Altruist行政总裁Jason Wenk坦言，连他自己也对股市反应的规模感到意外，该事件使多家投资机构市值蒸发数十亿美元。但他认为，这恰恰释放出强烈讯号，凸显其公司带来的竞争威胁。他亦表示，这套AI工具的架构能够取代财富管理领域的任何职位，而这些工作过去通常需要整个团队完成，未来却可能以每月100美元的成本透过AI高效执行。

彭博行业研究分析师Neil Sipes指出，市场忧虑AI将颠覆现有的财务咨询与财富管理模式，导致行业竞争加剧、长远收费受压及市场份额重新洗牌。

瑞银分析师Michael Brown亦坦言，目前不确定性极高，很难去证明在未来12至24个月内，AI不会对这些公司构成负面影响。

另外，Gabelli Funds基金经理John Belton则表示，市场目前陷入「先沽货，后问问题」的心态，任何有潜在被颠覆风险的公司都在被无差别抛售。

AI摧毁业务言过其实 分析师：市场反应过敏

事实上，黑石（Blackstone）、阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）与阿瑞斯资产管理公司（Ares Management Corp.）在内的多家资产管理巨头高层近日纷纷出面，试图向股东及基金主要投资人保证，市场对AI将大规模摧毁其业务的担忧言过其实。

Ares Management行政总裁Michael Arougheti表示，对于公开市场突然「惊醒」意识到AI的颠覆性感到奇怪，强调行业早已投入大量资源应对AI机遇与风险。

对于市场恐慌，Raymond James分析师Wilma Burdis亦认为反应过敏，他强调，归根究底，人们还是希望将金钱交托给真人管理。

定义谁为AI输家 言之尚早

Gerber Kawasaki行政总裁Ross Gerber认为，现在断定谁是AI输家言之尚早，「我们处于AI发展的婴儿期，市场却试图预测五年后的世界，实在为时尚早。