红Van水牌店转型再转型 增电车巴士元素设「博物馆」 提供制服拍照 冀以生意养保育

本港公共小巴牌照有4,350个，但大部份为绿色专线小巴（绿Van），红色公共小巴（红Van）数量则持续下滑，甚至出现很多「僵尸车」（有牌照但不营运），令手写水牌需求随之萎缩。昔日以手写水牌生意维生的「巧佳小巴用品」店主麦锦生接受《星岛头条》访问时坦言，近年生意已转型售卖「锁匙扣」等文化衍生品支撑，但为延续小巴文化命脉，正着手将油麻地店舖改为「交通工具博物馆」，为求生而「转型再转型」，并北上内地开设展览点，期望「以生意养保育」。

锁匙扣意外成生意主力

红Van作为香港独有的「随叫随停」非专线服务，车头必须摆放水牌标示目的地；相反，绿Van按固定路线行驶，车头已设置电子显示屏或固定胶牌。此外，运输署资料显示截至去年9月，全港仅余707辆领牌红色小巴，较2014年高峰期大幅减少。麦锦生也不讳言，红Van行业正步入末路。

随着红Van没落，也令其水牌生意转淡，但2016年推出的「锁匙扣」却意外成为今日主力。麦锦生表示，「很多年轻人觉得，原来还有人在做这些『黄昏』的东西，来看看就不如买一个回去」，甚至曾经有学生宁愿省下饭钱也来购买，而且令家长头痛买得太多。

不过，他坦言现在的客人「基本上七成是游客」，主因本地市场已饱和，店舖经营本地生意已十多年，想买的都买了，反而不少海外华人来港度假或探亲时会来买「儿时回忆」。内地游客方面，占客源仅约2%至3%，因「内地游客不是很知道小巴是甚么，他们来都是坐地铁，不敢坐小巴，因不熟悉路线、分段收费机制」。

为了增加客源，巧佳十年前已在Instagram、Facebook开设帐户，麦锦生的儿子亦会为店舖制作VR虚拟导览。但他指销售额贡献估计仅约5%，游客始终喜欢实体体验，「大多数还是亲身来摸一下、看一下、笑一下」。

手写水牌成本高 后继无人

至于手写水牌生意，如今只接「人生大事」订单，如结婚、生日、毕业及移民等，「600元一个，成本主要是我的时间，胶片只值十几元。」他解释，手写一个简单水牌需时约15分钟，复杂的则更长，一晚最多写5、6个，「白天写一半接电话就要重写，重写觉得不完整，便会重头再写一遍，很浪费材料，所以只可晚上写」。相反，机器雕刻是24小时运作，一天可做三、四百个水牌，以至过千个锁匙扣，而且售价便宜得多。

麦锦生又指，「我们写了几十年小巴牌，字体已成为一种标志」，即使找书法家代笔，也欠缺那份专属于小巴牌的味道；但他坚持只写繁体字，并曾拒绝内地客户写简体字的要求，「不是歧视，是我自己觉得收不到货，写得自己都不满意」。

他更指出，「后继一定没有人，就算教人也教不到那个味道，你写出来的字和我写的不一样，人家就不承认。」目前1个月手写订单30至40个，每个600元，远远不够支付5、6个员工的营运成本，因此「要靠锁匙扣、模型车仔、水杯这些才覆盖到」。

北上设展览点 冀推广文化

另一方面，麦锦生将这份品牌情感价值转化为商业模式，与香港怀旧品牌「住好啲」合作，授权生产水杯、雨伞、八达通套、环保袋、地毯等周边产品，「我收取版权，他们负责生产和卖。」但他透露，相关授权收入以一次性版权买断方式计算，并非主力收入来源。

未来计划方面，麦锦生计划两、三年内将店舖打造成「交通工具博物馆」，除了红Van，还加入电车、地铁、巴士元素，设模特儿穿制服拍照区，「不收钱，以人流带动生意」；加上店舖邻近油麻地警署，希望囚室参观热潮带动打卡客，「先吸引，再介绍红Van历史，就如同中药的药引」。

面对内地游客认知度低的问题，麦锦生也在大湾区布局。巧佳曾在佛山顺德「不期馆」等地设有展览点，以「觅港环城：巧佳小巴文化展览」为主题，展示小巴历史照片及文化产品。他计划在内地商场摆放小巴历史照片展览，不直接销售，只作宣传，「希望吸引内地人认识红Van文化」。

大型企业洽合作 受宠若惊

麦锦生明言，「小巴牌给了我一切，买舖、移民、子女读书都靠它。头20几年为赚钱，现在一半是为了保育。」2017年麦锦生入围香港精神奖，虽知不会获奖，但也代表「小巴可以占一个席位，有香港精神」。他又举例，有澳洲人花重金买旧小巴、计程车运回澳洲复刻；另一个美国人40年学粤语出辞典，「人家外国人这么爱香港文化，我们自己做了这行几十年，不做甚么好像过意不去」。

他更透露，正与一间本地大型企业洽谈合作，该公司高层在内地看到巧佳展览而主动接触，「好像湾仔码头臧姑娘水饺一样，无端端有这么大间公司找我们谈，受宠若惊。」若合作成功，他便可退休，期望儿子能接手，借助大企业的资源让小巴文化出圈。

