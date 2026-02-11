Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

派拉蒙出招阻Netflix吞并华纳兄弟探索 愿付218亿终止费 兼加设「延迟费用」

商业创科
更新时间：09:57 2026-02-11 HKT
发布时间：09:57 2026-02-11 HKT

派拉蒙（Paramount Skydance）宣布强化其对华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的敌意收购条款，包括承诺支付高达28亿美元（约218亿港元）的终止费用，并增设延期补偿机制，试图拦截Netflix与华纳兄弟探索早前达成的协议。受消息刺激，派拉蒙周二盘中最多升2.3%、华纳兄弟探索涨2.7%，Netflix股价更升3.9%。

承诺向债务再融资提供支持

根据最新声明，若华纳兄弟探索决定终止与串流巨头Netflix已达成的协议，派拉蒙将承担华纳兄弟探索需向Netflix支付的28亿美元终止费用。此外，派拉蒙承诺为华纳兄弟探索的债务再融资提供支持，并在必要时支付相关的15亿美元费用。

为了展示能迅速通过监管审批的信心，派拉蒙更表示，若交易未能在今年12月31日前如期完成，此后每延迟一季，派拉蒙将向华纳兄弟探索股东额外支付每股0.25美元的「延迟费用」。

坚持30美元报价 分析师：吸引力不足

然而，派拉蒙仍维持其每股30美元的全现金收购报价，亦未回应华纳兄弟探索对合并后公司将面临负债水平过高的担忧。

彭博行业研究分析师Geetha Ranganathan及Raveeno Douglas指出，虽然新条款涵盖终止费及融资成本，相当于每股增加约1.79美元的价值，但对华纳兄弟探索董事会而言仍吸引力不足。分析师在报告中直言，除非基础收购价提高至至少每股32美元，否则预计华纳兄弟探索董事会不会展开谈判。

将审视修订后建议 4月股东会成关键

由派拉蒙一直积极推动对华纳兄弟探索的收购，惟早前华纳兄弟探索董事会同意以每股27.75美元、总值约827亿美元，将旗下片厂及HBO Max串流业务售予Netflix。华纳兄弟探索回应指，将审视派拉蒙修订后的收购建议，但目前仍计划于4月要求股东就Netflix的交易进行表决。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
22小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
22小时前
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线列车服务一度暂停
00:34
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务一度暂停近1小时
突发
1小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
21小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
15小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
21小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士
专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士
政情
3小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
21小时前