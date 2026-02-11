派拉蒙出招阻Netflix吞并华纳兄弟探索 愿付218亿终止费 兼加设「延迟费用」

派拉蒙（Paramount Skydance）宣布强化其对华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的敌意收购条款，包括承诺支付高达28亿美元（约218亿港元）的终止费用，并增设延期补偿机制，试图拦截Netflix与华纳兄弟探索早前达成的协议。受消息刺激，派拉蒙周二盘中最多升2.3%、华纳兄弟探索涨2.7%，Netflix股价更升3.9%。

承诺向债务再融资提供支持

根据最新声明，若华纳兄弟探索决定终止与串流巨头Netflix已达成的协议，派拉蒙将承担华纳兄弟探索需向Netflix支付的28亿美元终止费用。此外，派拉蒙承诺为华纳兄弟探索的债务再融资提供支持，并在必要时支付相关的15亿美元费用。

为了展示能迅速通过监管审批的信心，派拉蒙更表示，若交易未能在今年12月31日前如期完成，此后每延迟一季，派拉蒙将向华纳兄弟探索股东额外支付每股0.25美元的「延迟费用」。

坚持30美元报价 分析师：吸引力不足

然而，派拉蒙仍维持其每股30美元的全现金收购报价，亦未回应华纳兄弟探索对合并后公司将面临负债水平过高的担忧。

彭博行业研究分析师Geetha Ranganathan及Raveeno Douglas指出，虽然新条款涵盖终止费及融资成本，相当于每股增加约1.79美元的价值，但对华纳兄弟探索董事会而言仍吸引力不足。分析师在报告中直言，除非基础收购价提高至至少每股32美元，否则预计华纳兄弟探索董事会不会展开谈判。

将审视修订后建议 4月股东会成关键

由派拉蒙一直积极推动对华纳兄弟探索的收购，惟早前华纳兄弟探索董事会同意以每股27.75美元、总值约827亿美元，将旗下片厂及HBO Max串流业务售予Netflix。华纳兄弟探索回应指，将审视派拉蒙修订后的收购建议，但目前仍计划于4月要求股东就Netflix的交易进行表决。

