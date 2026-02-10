HKTV去年GMV跌1.7% 料零售环境持续挑战 今年起不提供量化绩效目标

香港科技探索（HKTV，1137）表示，去年全年录得订单总商品交易额（GMV）为84.3亿元，按年下跌1.7%，其中HKTVmall的GMV跌3.5%，但街市即日餸GMV大增47.1%。HKTV指，鉴于零售环境及本港经济持续面临挑战，加上市场波动加剧，未来的关键绩效目标变得愈见困难，且有可能未能恰当反映其长期发展前景，因此自本财政年度起，停止提供量化的绩效目标。

业务前景审慎 有机会调整或暂缓新项目

HKTV表示，对未来业务展望持审慎态度，并将继续以审慎及严谨的方式，评估投资机会及妥善管理成本与风险，包括持续密切监察各项新探索项目的发展进度，并在适当情况下，就其发展作出必要调整或暂缓推进，以保障长远利益。

去年HKTVmall GMV跌3.5% 即日餸大增47%

去年HKTVmall录得GMV为79.8亿元，按年跌3.5%；但街市即日餸年内GMV录得3.94亿元，大升47.1%。该集团认为，去年业务表现受到当前消费趋势及消费行为转变的影响，但仍持续拓展其稳固且不断增长的客户群，反映线下消费向线上消费转移的结构性变化已属不可逆转。

月活啰月户稳定在160万名

去年HKTVmall的独立客户数目仍创历史新高，达153.9万名，按年增加1.4%。HKTVmall指，每月活跃独立设备于去年12月维持稳定在约160万名， 即使于假日旺季期间亦未见明显波动，此持续稳定的流量，有助于逐步推动该集团各项新业务方案的市场采用。



