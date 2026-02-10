强积金发展25年 参与率由约3成增至100% 资产规模突破1.5万亿

退休积金计划协会（PSA）联同安永发布报告，回顾强积金制度25年的发展历程，指强积金推出前只有约三分之一的雇员拥有退休保障，现时雇主及雇员的强积金参与率已达100%，自雇人士的参与率亦达89%。截至去年9月，强积金资产规模更突破1.5万亿元，较10年前增长130%。

长者贫穷情况较之前改善

报告指出，强积金的净入息替代率由2011年的34.1%上升至2022年的41.5%，反映退休人士的收入保障有所改善。在强积金推出前，超过四成长者的收入低于社会保障水平，长者贫穷情况亦较之前有所改善。

同时，强积金供款持续稳定流入，为金融市场注入长期资本，强积金基金选择亦由2001年299只增加至2025年逾370只，为成员提供更广泛的投资选择。

不过，报告指很多成员依赖强积金作为储蓄来源之一，因此需要精简易明的工具及清晰规划指导。此外，大部分成员倾向一次性提取强积金，但未有具体计划如何运用这笔资金，反映市场需提供更多退休后收入方案及提取阶段（decumulation）方面的教育。

吁检视供款比率及鼓励自愿供款

报告又呼吁政府、受托人、雇主及成员共同努力，提升长期退休保障的足够性，建议包括定期检视现时的强制供款比率；进一步鼓励额外自愿性供款，特别是低收入群组；推动更多产品创新，包括引入新资产类别及支援退休后可持续收入的产品方案，以及善用电子平台（如eMPF）及AI工具，提升行政效率及改善退休规划体验。