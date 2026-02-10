富途3月再办投资展 入场或赢足金金牛 BitMine主席Tom Lee将演讲

富途证券宣布，将于3月13日至14日于香港会议展览中心举行第三届「富途投资展」，而展览首日将同时举行富途产品发布会，公布最新升级功能。

该行表示，今届投资展特设三大专业展区，包括「交易区」、「理财区」及「私人财富区」，覆盖从新手投资者到高净值客户的多元化需求。其中「交易区」更设加密货币专区，展示最新的投资产品及交易工具，「理财区」则提供一对一专业财富管理咨询服务。

讲者包括各大交易所代表

此外，「富途投资展」将举办36场投资策略分享会及工作坊，汇聚上市公司高层管理人员、国际金融机构专家及资深市场分析师，就一系列贴市议题展开对话，讲者包括BitMine董事局主席Tom Lee、以及来自各大交易所如芝加哥商品交易所﹙CME Group﹚、香港交易所﹙HKEX﹚、日本交易所集团 ﹙JPX﹚及纳斯达克﹙Nasdaq﹚的资深代表。

值得注意的是，大会设丰富奖赏回馈投资者，参加者有机会赢取总值20万元的足金金牛，同场更设财富礼包、现金宝加息券、非货指定金额认购现金券、限量版牛牛精品及逾万份精美纪念品。