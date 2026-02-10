Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羚邦集团斥数千万举办「CON-CON」盛事 料吸3万人参与 冀推广香港IP

动漫代理商羚邦集团（2230）全资举办首个IP潮流文化盛事「CON-CON HONG KONG 2026」，主席兼行政总裁赵小燕表示，活动斥资数千万元，共设逾40个展位，预期一连两天的活动吸引约3万人次参与，包括内地、泰国等其他地区游客。她表示，「够胆做」此活动为了证明香港人有能力建立属于自己的IP（知识产权），目标将其「盛事IP」以香港为起点，逐步拓展至亚洲各地。

推动多个授权IP深度融合

对于本次活动预期收益，赵小燕表示，「保本已经系赚钱」，期望通过此次盛事，将旗下授权IP与不同领域合作伙伴深度融合，进一步强化IP商业价值，带动上下游产业发展，并连系全球的IP供应链，「寓教于乐」渗透教育及社会价值元素。

另外，面对地缘政治的持续不稳定，赵小燕认为，香港拥有中西文化汇聚的天然优势，地缘政治不会影响文化交流的本质，她表示，无论经济环境如何，娱乐产业始终拥有强大的生命力。

CON-CON 4月举行 展多款日本动漫IP

「CON-CON」将于4月4至5日在香港亚洲国际博览馆举行，活动涉及多重元素及体验活动、黑盒剧场及演出会等，当中有多个日本及本地IP，包括《机动战士高达》、《咒术回战》、CASETiFY等，亦会由SONY及J.LEAGUE提供沈浸式体验活动，观众更可与虚拟偶像实现手部触碰互动。

