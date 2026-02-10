Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ChatGPT用户按月增长据报重回10%以上 本周拟推「升级版聊天模型」

商业创科
更新时间：11:33 2026-02-10 HKT
发布时间：11:33 2026-02-10 HKT

据外媒《CNBC》引述内部消息指，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）上周向员工表示，旗下聊天机器人ChatGPT的月增长率已重回超过10%水平。与此同时，OpenAI正准备于本周推出「升级版聊天模型」。

目前ChatGPT每周用户量超过8亿，但Google与Anthropic正不断蚕食其市场份额。去年12月，OpenAI更曾启动「红色警报」，全力强化ChatGPT。

编程模型Codex使用量一周增50%

OpenAI上周则推出了新版编程模型「GPT-5.3-Codex」，以及一款针对苹果Mac用户的独立应用程式。根据内部消息，奥特曼指Codex的发展「令人难以置信」，直言「这是伟大的一周」，并透露Codex的使用量在过去一周增长了约50%。

报道又引述消息指，OpenAI于周一正式开始在ChatGPT内测试广告功能。该公司上月曾表示，广告将有清楚标示、并仅出现在聊天机器人回复的底部，且不会影响ChatGPT的回答内容。不过，据知情人士透露，OpenAI预计长远广告收入占其总收入比例将低于一半。

