港股回补上升裂口 料27500见阻力｜古天后

2月10日，大致多云，早上清凉。美股上周五报复式反弹后，㖊晚缺乏新催化剂下表现反复，道指低开67点后，一度回落至5万点关口以下，跌幅扩大至最多278点，低见49837，其后再破顶曾升至50219，倒升103点，收市仍轻微创历史新高美市收市，道指收市报50135，倒升20点或0.04%；标指升32点或0.47%，报6964；纳指反弹207点或0.9%，报23238。

重磅股方面，亚马逊股价曾再回落3.3%，收市跌幅收窄至0.8%，苹果公司跌1.2%，微软则反弹3.1%，为升幅最大道指成份股，甲骨文急弹9.6%，Nvidia升2.5%。

大摩分析员：科技股仍有上升空间

贵金属市场有趁低吸纳买盘带动，反弹持续，现货金价重上5,000美元，美国财长贝森特周日于霍士新闻访问中表示，中国炒家活动系金价上周大幅波动背后原因，属典型投机性冲高后急速回调。美国国会中期选举来临，贝森特认为道指上周五破顶系美国经济向上周期嘅证据。联储局方面，佢相信下任主席沃什（Kevin Warsh）将令联储局保持独立，但预期佢会谨慎地缩减资产负债表。

摩根士丹利策略员Michael Wilson认为，美国科技股仍有进一步上升空间，主要因为人工智能（AI）推动大型科企收入增长预期升至数十年以来高位，估值喺最近市况波动后回落，并提到软件板块抛售，反而系部分股份如微软及Intuit创造吸引入市位。

美国10年期债息一度涨7.1个基点，高见4.601厘，其后轻微转跌；30年期长债孳息升4.84个基点，至4.8994厘，其后大致持平。美汇指数一度跌0.86%，报96.79，日本众议院选举后，日本官员称关注汇市走势，日圆抽高1.08%至155.52兑每美元。加密货币「一哥」比特币持续波动，早段一度再跌3.4%，最低见68,263美元，其后反弹倒升，重上7.1万美元。美国挂牌嘅比特币现货交易所买卖基金（ETF）上周五亦录得2.21亿美元资金流入。

港股假期临近 本周成交料渐减

昨日港股显著反弹，重上二万七关，恒指高开422点后保持升势，一度升551点见27111半日高位，全日升467点或1.75%，报27027，成交额2,551亿元，由于下周二至下周四为春节假期，预期本周开始成交将逐渐减少。虽然昨日大市反弹仍受制上周一下跌裂口，但外围股市靠稳，美科技股持续反弹，带动港股于夜期时段进一步反弹至27200水平，盘中更一度逼近27300，而今早黑期亦于27200水平徘徊，料今早大市再度裂口高开，延续昨日反弹之势，并顺势回补上周一下跌裂口27100-27384。

不过，大市努回补上周一之下跌裂口之际，昨日却遗下上升裂口26710至26879，而今日亦有机会裂口跳升，出现第二个上升裂口，预期本周港股回补上周之下跌裂口后，若未能企稳于27500水平，港股或以区间上落为主。

古天后