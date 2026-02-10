Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google母企拟发「100年期债券」《沽注一掷》原型泼冷水 Motorola发百年债后殒落

商业创科
更新时间：10:42 2026-02-10 HKT
发布时间：10:42 2026-02-10 HKT

Google母公司Alphabet宣布发行美元债券，集资规模加码至200亿美元（约1,560亿港元），并计划在英国发行罕见的「100年期债券」。不过，此举随即引来电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry泼冷水，更将Alphabet与昔日手机霸主Motorola相提并论。Google（GOOGL）周一股价收报324.32美元，升0.45%。

美元债规模增至200亿美元

据彭博报道，Alphabet发行的美元债券规模由原先预期的150亿美元增至200亿美元，创下该公司有史以来最大规模的美元债券交易。市场反应极度热烈，认购订单总额超过1,000亿美元，债券最多分为7部分，期限最长为2066年到期，其价差较美债高出0.95个百分点。

此外，Alphabet亦计划在瑞士及英国发债，当中在英国市场更拟发行一笔极为罕见的100年期债券。这是自1990年代末科网泡沫以来，首次有科技公司尝试发行如此长年期的债券。

「上一次发生是97年的Motorola」

然而，这种狂热让「大空头」Michael Burry感到不安，他在社交平台X发文表示，Alphabet正寻求发行100年期债券，上一次发生这种事是1997年的Motorola，那是Motorola被视为巨头的最后一年。

Burry表示，在1997年初，Motorola是美国市值及收入前25大的企业，品牌排名全美第一，甚至领先微软。但在1998年，Nokia在手机市场超越Motorola；随后iPhone面世，Motorola彻底淡出消费者视野。如今，Motorola市值排名已跌至第232位，销售额仅得110亿美元。

Alphabet早前表示，今年资本开支（Capex）预计将高达1,850亿美元，比过去3年总和还要多。摩根士丹利预计，科技巨头今年借贷总额将达4,000亿美元，很有可能推动今年高评级债券发行量创下2.25万亿美元纪录。

