小南国多间上海门店据报突结业 订金及储值卡余额无法退回

据内地传媒报道，上海小南国（3666）旗下多间位于上海的「小南国」餐厅，突然全部结业。本报曾致电上海小南国的香港办事处，但电话无法接通。

无锡加盟店仍正常运营

内地蓝鲸新闻指出，从多位消费者了解到，2月初位于上海的多间「小南国」餐厅，突然停止营业，连已经支付的年夜饭订金和储值卡余额亦无法退回。不过，蓝鲸新闻致电无锡、珠海的小南国分店时却发现，这些门店仍在正常运营，当中无锡分店表示，他们属于加盟店，不受影响。

小南国品牌有近30年历史，集团并于2012年来港上市，在2015年全盛时期，各地分店多达139间。不过，根据去年中期业绩报告，集团在香港已没有分店。

另外，集团今年初公布，向独立第三方Yam Shan Shan出售附属公司小南国（香港）餐饮的全数股权，该附属公司经营10间餐厅，交易的现金代价为10万美元（约78万港元)。完成交易之后，集团将保留两间餐厅，据蓝鲸新闻指，该两间餐厅将易名为「Ching Ching」。

集团本月初亦曾发出通告，指出核数师并无就2024年度财务报表发表意见，而为减轻流动资金压力，正评估今年首季再进行股本集资的可能性。