蔚来拟今年新建1000座换电站 李斌：至今已完成累计1亿次换电

商业创科
更新时间：09:18 2026-02-10 HKT
发布时间：09:18 2026-02-10 HKT

内地电动车制造商蔚来（9866）计划今年新建1000座换电站，并将「加电风景线」扩展至100条。创始人李斌发文指出，继去年川藏线与滇藏线贯通后，今年将进一步打通丝绸之路换电路线。与此同时，第5代换电站即将启动大规模建设，相关服务也将延伸至旗下新品牌「firefly萤火虫」。李斌透露，蔚来至今已完成累计1亿次换电，反映其换电模式已通过市场规模验证。

小马智行伙丰田推无人的士

自动驾驶领域方面，小马智行（2026）与丰田中国及广汽丰田合资公司计划于今年起，在内地一线城市部署上千辆铂智4X Robotaxi，开展自动驾驶营运服务。首辆量产版铂智4X Robotaxi昨日正式出厂，标志相关业务进入规模化营运阶段。该车型搭载小马智行最新第7代自动驾驶系统，整合北上广深等一线城市复杂环境长期验证下技术能力，并针对实际营运场景进行系统级改进。

双方指，这反映两企在自动驾驶技术、整车制造及供应链协同方面的综合实力，也为L4级自动驾驶无人驾驶的士的规模化部署打下基础。丰田则表示，这是该集团首次大规模就无人驾驶的士商业化运作与合作伙伴的战略合作，也进一步加快小马智行车队规模目标的实现。

小鹏在港推XPENG App支付功能

小鹏汽车（9868）昨日在香港推出XPENG App支付功能，与蚂蚁国际旗下平台Antom合作，支援AlipayHK支付。香港车主现可透过该App扫描全港超过1600个充电桩的二维码，直接完成充电启停与支付流程，未来将陆续接入信用卡及其他支付方式。小鹏国际充电总经理李鹏表示，在充电支付合作外，双方生态互补。借助Antom及蚂蚁国际的全球流量导入品牌充电站，小鹏将开展更多异业合作及活动权益，为全球用户带来更丰富体验。

