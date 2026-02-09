Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美团等16企被人社部开展用工行政指导 高德打车遭交通部约谈

发布时间：21:25 2026-02-09 HKT

中国人力资源社会保障部会同六个部门，对16家企业开展用工行政指导，维护新就业形态劳动者权益。另外，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织，对阿里巴巴（9988）旗下高德打车进行约谈。

促持续改进劳动管理

人社部官网显示，近日会同中央社会工作部、中央网信办、交通运输部、市场监管总局、国家邮政局和全国总工会，就维护新就业形态劳动者权益，对美团（3690）、阿里旗下淘宝闪购、京东（9618）的京东秒送、闪送、顺丰同城（9699）、盒马、滴滴、T3出行、曹操出行（2643）、货拉拉、满帮、圆通速递、申通快递、中通快递（2057）、韵达快递、极兔快递（1519）等16家企业开展用工行政指导。

会议要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。

高德打车被指压低运价

另外，交通运输部指出约谈高德打车，主要是对合作网约车平台管理不到位、压低运价、应急处置不当等突出问题，当局要求高德打车立即落实约谈要求，深刻反思，采取针对性措施，确保全面整改到位，切实维护司机群体合法权益。

高德：严格落实约谈要求

高德打车表示，将严格落实约谈要求，汲取教训，补齐短板，举一反三，全面整改，进一步增强风险意识，切实履行企业责任，依法合规经营，及时化解矛盾问题，维护公平竞争市场秩序，保障司机群体合法权益。

