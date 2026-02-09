因基金管理缺失 证监会谴责凯银兼罚款900万元

由于资产管理公司凯银于三年间在管理私人基金方面犯有多项缺失，遭证监会谴责并处以罚款900万元。另外，证监会已于2025年1月22日撤销凯银的第9类（提供资产管理）牌照。

凯银能履行其在五个关键范畴的监管责任

证监会发现，凯银于2018年8月至2021年7月期间担任一只于开曼群岛注册成立的基金的六只子基金的投资经理或顾问时，未能履行其在五个关键范畴的监管责任，包括凯银未能管理及披露凯银或其董事向其中四只子基金提供的六笔贷款所引致的利益冲突；凯银没有对子基金的资产进行每月对帐或定期估值，亦没有委任独立核数师审核子基金的财务报表；凯银没有就认识你的客户及合适性评估实施充足的制度及监控措施；凯银未有备存纪录以证明其已遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的规定；以及凯银就其监管责任作出失实陈述。

失当行为是凯银高级管理层成员未能屡责所致

证监会强调，凯银的失当行为可归因于在此期间，其负责人员兼行政总裁王勇和董事及负责多个核心职能的核心职能主管朱红，未有履行他们的高级管理层成员职责所致，因此王勇须对凯银所有的缺失接受问责，而朱红则须对与该等贷款及凯银遵守打击洗钱或恐怖分子资金筹集规定有关的缺失负责。

资料显示，王勇自去年3月18日起，就被证监会禁止重投业界14个月。同时朱红亦于去年8月16日起，就遭证监会禁止进行任何受规管活动12个月，兼罚款40万元。