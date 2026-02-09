Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上商推e利是大抽奖 最多送750元现金 

商业创科
更新时间：17:53 2026-02-09 HKT
发布时间：17:53 2026-02-09 HKT

农历新年将至，上海商业银行宣布推出「e利是」功能及大抽奖，客户有机会赢取纪念礼品或现金奖；同时，上商支付应用程式内亦推出以马年为主题的贺年Sticker，让客户分享有趣的马年贺年贴图。

派20元或以上可享抽奖

今年2月16日至3月6日期间，上商个人客户于推广期内使用「上商支付」应用程式成功派发「e利是」达港币或人民币20元或以上，即可获得一次抽奖机会，有机会赢得「上海商业银行x上海滩75周年纪念礼品套装」或港币750元现金奖，惟每位客户限中奖一次。

推出8款马年贺年贴图

另外，上商特别准备一套8款以「马」为主题的贺年贴图，客户派发「e利是」之外，亦可发送精美贴图传递祝福；同时，为庆祝上商75周年志庆，上商亦特别推出限量版「75周年利是封套装」。

