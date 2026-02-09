星展香港收入及纯利创新高 拨备大增一倍 受累内地民营商业房地产

星展香港去年的总收入及纯利同创纪录新高。尽管面对利率下调及拨备倍增，该行去年纯利按年上升2.6%至95.77亿元，总收入则升6.3%至210.29亿元。

料今年整体拨备不会再大增

期内，星展香港的拨备按年大增一倍至17.82亿元。星展北亚区主管及星展香港行政总裁庞华毅解释，拨备大增主要来自一家内地民营商业房地产企业(CRE)，该行是基于审慎考虑而作出有关拨备，预期今年整体拨备不会再大增。

料港住宅市场有单位数升幅

至于香港CRE，他指虽见写字楼及零售商舖有交投，但都出现折让，估计该市场未来一、两年仍会受压，而去年相关拨备主要与零售及中小企有关，相信零售及中小企的破产情况将持续，因受港人北上消费、宏观经济具挑战及访港旅客人头消费下降所影响。不过，总体而言，他对香港CRE完全不担心，又料今年本港住宅市场价格将有单位数升幅。

该行去年的不良贷款比率为2.16%，较前年高出0.59个百分点。庞华毅预料，今年不良率将呈下降趋势。

今年不会减少香港CRE贷款

星展香港董事总经理兼财务总监陈立珊补充，过去几年该行一直在减少内地CRE敞口，不计降级贷款，截至去年底内地CRE占贷款组合7%，且大部分与国企相关，民企敞口涉额少于10亿元，故风险相对较低。香港CRE占比则为27%，以蓝筹公司为主，不然就是具投资级别或大部分有抵押，该行将密切监察情况对其贷款组合的影响，并强调今年不但不会减少香港CRE贷款，反而更会多做优质客户生意。

料美减息两次 净息差或收窄

面对减息环境，该行有效管理资产负债，包括大增往来及储蓄存款以降低资金成本，令去年的净利息收入增加3%至124.73亿元，净息差扩阔2个基点至1.82%。庞华毅预期美国联储局今年减息两次，分别于6月及12月减息0.25厘，或令年内该行的净息差收窄10至12个基点，但也视乎香港的资金流向及其资产负债管理。

去年该行总存款增加10%，总贷款则微升1%。陈立珊指贷款增长缓慢主要受到中港息差及外围因素影响经济环境所致。庞华毅料今年该行的贷款将录得单位数增长，存款则有高单位数升幅。

非利息收入方面，去年增长11.6%至85.56亿元，主要受惠于财富管理收入录得33%显著增长，成为去年纯利增长一大动力。另外，庞华毅称，该行去年增聘逾100名客户经理，今年将继续增聘人手。