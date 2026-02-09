美四大科企巨头AI支出规模庞大 超越阿波罗登月计划

市场忧虑科企资本开支庞大及盈利不足之际，据《华尔街日报》报道，微软、Meta、亚马逊和Alphabet旗下Google四大科企巨头预计单是今年就投入高达6,700亿美元建设AI基础设施；若根据有关支出占GDP的百分比计算，其规模已超越阿波罗登月等美国历史上的重大事件。

报道指出，上述4家美国科企巨头正争相提高营运和扩展各自AI相关业务所需的计算能力，已成为一个日益昂贵的项目，资本支出占今年美国GDP的比重约2.1%，超过了19世纪50年代的铁路扩张（2%）、20世纪60年代将宇航员送上月球的阿波罗太空计划（0.2%），以及20世纪70年代结束的美国州际公路系统建设（0.4%）。

Meta支出或占销售额50%以上

针对Meta而言，分析师预测Meta的支出到2026年可能首次相当于其销售额50%以上。虽然投资者最初对Meta的2026年支出计划表示担忧，但在该公司公布了因AI驱动的改进而取得创纪录季度收益、并预测当前财季可能实现更大幅度增长后，则给了Meta一个喘息之机。

相反，亚马逊投资者对其今年将资本支出大幅增加近60%至2,000亿美元的计划并不买账，并且令其股价上周五大跌逾5%，市值蒸发了1,240亿美元。

