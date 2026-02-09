Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克称SpaceX重心转移月球 料10年内建「可自我发展城市」

商业创科
更新时间：10:20 2026-02-09 HKT
发布时间：10:20 2026-02-09 HKT

SpaceX行政总裁马斯克周日在社交平台X上透露，SpaceX已将重心转移至在月球建立一个「可自我发展的城市」（Self-growing city），并预计此目标可在10年内实现。他亦表示，虽然SpaceX计划于约5至7年内启动相关工作，但目前的「压倒性优先事项」是保障人类文明的未来，而登陆月球是更快捷的途径。

SpaceX并购xAI 估值冲上1万亿美元

据早前《华尔街日报》报道指出，SpaceX已向投资者表明会优先执行登月计划，并将无人登月任务的目标定于2027年3月，火星任务则延后推进。惟他去年曾扬言，要在2026年底前发送无人飞船前往火星。

马斯克发表言论之际，SpaceX已宣布同意收购其AI初创企业xAI。目前SpaceX的估值高达1万亿美元，而xAI的估值则为2,500亿美元。

