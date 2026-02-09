Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泡泡玛特去年卖出逾亿只LABUBU 全球注册会员破亿

商业创科
更新时间：09:50 2026-02-09 HKT
发布时间：09:50 2026-02-09 HKT

据内媒报道，泡泡玛特（9992）昨日（8日）举办公司年会，创始人王宁在会上披露年度核心数据，其中去年全球员工伙伴逾1万人、注册会员逾1亿人；同时，LABUBU全年销量逾1亿只及全品类全IP产品销量逾4亿只。

全球门店超过700家

此外，泡泡玛特业务已覆盖超过100国家和地区，全球门店超过700家，并拥有6大供应链基地，以及赋能超20万个就业岗位。

受利好消息刺激，泡泡玛特目前升2.55%至249.4元，年初至今升幅已超过三成。

