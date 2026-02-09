金发局冀解决技术问题 助国际公司纳入互联互通机制

香港金融发展局（金发局）新任行政总监董一岳接受访问时表示，目前正与400多位行业领袖交流并收集意见，冀于今年中推第二版包括有具体建议的资本市场研究报告，并透露报告重点建议包括扩宽互联互通范围至国际公司所涉及的技术操作问题，和探讨吸引耐心资本的具体机制。

纳入规则仅计算港上市股份市值

本月4日履新的董一岳指出，互联互通机制上已允许纳入国际公司，但国际公司纳入港股通有实际操作难题，主要问题在于许多国际公司的第一上市地在伦敦或纽约等地，恒指成分股纳入规则仅计算公司香港上市股份的市值，导致它们难以满足纳入恒生指数成分股市值要求，进而无法纳入港股通。他续称，局方正与指数公司等不同持份者积极沟通，希望透过优化计算机制等方式，让更多国际公司可纳入港股通，届时既让国际公司受益，也能让内地投资者透过安全机制投资优质的海外公司。他还说，为吸引更多公司来港第二上市，还可研究将符合要求在港第二上市的公司纳入至港股通。

吁政府重点拓债券市场

去年报告中有关吸引长期「耐心资本」的讨论，获业界广泛关注与回应。董一岳指出，为推动相关发展，建议政府可重点发展债券市场，债券市场可作为「避风港」，能在股市波动时稳定资金流，防止资金外流至其他地区。

其他金融建议方面，董一岳说，本港同股不同权机制可尽快优化，过去只有约30间此类企业在港上市，远低于同类公司在美国市场上市比例，随着创新元素在企业中的重要性提升，本港或需要松绑限制，以满足科企创办人对公司控制权的合理需求。

短期将聚焦印尼市场

在对外推广方面，金发局短期内将聚焦印尼市场，印尼不仅人口众多，伊斯兰金融也相对成熟，而香港则具备完善保险体系与金融基建，双方在金融领域可互补学习。他透露即将出发去印尼，是他上任来首次出差。金发局也会持续关注中东、欧美等新兴和成熟市场，并会通过闭门会议、商业对接等方式深化合作。

欧美资金逐步回流香港

被问及欧美投资者对香港的最新看法，董一岳说：「成熟市场对香港嘅投资热情已经返咗嚟啦」，已观察到欧美资金正逐步回流香港市场，其中欧洲资金的快速回流趋势明显，尤其是2025年1月中国人工智能初创公司DeepSeek所带来的转折点后，可能让欧洲投资者意识到过去几年或低估了中国经济的实际分量。目前中国约占全球GDP的17%，美国则约占25%，然而此一经济比重已充分反映在欧洲投资者的投资配置中，虽仍有不确定性，惟从欧洲市场的现时反应来看，他们可能已对此进行了部署调整。