逾四成中小企未用AI 和记伙方案供应商 助客户推动AI转型

全球人工智能（AI）热潮持续，和记电讯（215）亦全力拓展相关业务，新任行政总裁何伟荣接受本报专访时指出，去年调查逾300间企业中，超过四成中小企仍未采用AI，主因是回报难预估、缺乏技术人才及系统整合困难，而近半年的客户查询中，逾九成与AI应用相关。他表示，「AI并非遥不可及，可以似用紧部智能机噉简单」，集团已伙拍AI方案供应商，助客户推动AI转型。

生产力局早前公布调查指，应用AI过程中，人才培育速度未能匹配技术发展步伐，成为企业推动AI应用的首要挑战。何伟荣亦指，AI不只是智能管家，更「识悭钱」，惟技术人才短缺是所有企业的共同难题。

CTO服务月费低至数百元 企业方案收益半年升三成

何伟荣指出，旗下3Business面向中小企推出的「CTO服务」，为企业量身部署AI系统，更可协助分析用电及网络资源，优化营运成本，月费则低至数百元。现时客户主要来自零售、酒店、物业管理及教育行业，一站式AI代理应用方案及人工智能聊天机械人等服务最受欢迎，殷切需求带动3Business企业方案去年上半年收益按年增30%。

AI浪潮下，香港教育局亦推出「『智』启学教」津贴，中小学可申请50万元政府资助。何伟荣表示，正积极了解学校需求，并提供免费咨询服务同协助学校提交申请，确保方案符合拨款资格并顺利落地。

农历新年假将至，港人外游需求旺，何伟荣指，早前推出一卡适用全球222个地区的「世界 Plan」反应正面，近八成受访者认为其300至400元的月费颇具吸引力，客户数目正稳步上升。他明言，「不想斗价钱，只想斗服务」，誓以服务差异化应对竞争。他又指，目前已在14个繁忙港铁站完成5G黄金频谱升级工程，并配合北部都会区的发展，完成提升大榄隧道及港铁屯马线锦上路等主要交通枢纽网络流畅度。